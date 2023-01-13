Дарья Касаткина прошла в финал Аделаиды-2 из-за неявки Паулы Бадосы

Теннисистка из России Дарья Касаткина одержала победу в матче 1/2 финала турнира Аделаида-2. Спортсменка прошла представительницу Испании Паулу Бадосу за счёт неявки испанки на матч. Сообщается, что спортсменка жалуется на повреждение бедра.

В матче 1/4 финала Касаткина обыграла представительницу Чехии Петру Квитову со счётом 6:3, 7:6 (7:3). В финальной игре она встретится с победительницей пары Белинда Бенчич (Швейцария) – Вероника Кудерметова (Россия).

Основная сетка турнира стартовала 9 января. Финальный день соревнований запланирован на 14 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 780 тыс. Действующей победительницей турнира является американка Мэдисон Кис, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла Элисон Риске.

Первая ракетка России Дарья Касаткина на старте турнира Australian Open встретится с соотечественницей Варварой Грачёвой.