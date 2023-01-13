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Дарья Касаткина прошла в финал Аделаиды-2 из-за неявки Паулы Бадосы

Дарья Касаткина прошла в финал Аделаиды-2 из-за неявки Паулы Бадосы
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Теннисистка из России Дарья Касаткина одержала победу в матче 1/2 финала турнира Аделаида-2. Спортсменка прошла представительницу Испании Паулу Бадосу за счёт неявки испанки на матч. Сообщается, что спортсменка жалуется на повреждение бедра.

В матче 1/4 финала Касаткина обыграла представительницу Чехии Петру Квитову со счётом 6:3, 7:6 (7:3). В финальной игре она встретится с победительницей пары Белинда Бенчич (Швейцария) – Вероника Кудерметова (Россия).

Основная сетка турнира стартовала 9 января. Финальный день соревнований запланирован на 14 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 780 тыс. Действующей победительницей турнира является американка Мэдисон Кис, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла Элисон Риске.

Первая ракетка России Дарья Касаткина на старте турнира Australian Open встретится с соотечественницей Варварой Грачёвой.

Аделаида-2 (ж). 1/2 финала
13 января 2023, пятница. 06:30 МСК
Паула Бадоса
11
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
0 : 0
Rt
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Дарья Касаткина
8
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
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