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Касаткина в 13-й раз в своей карьере сыграет в финале WTA

Касаткина в 13-й раз в своей карьере сыграет в финале WTA
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Теннисистка из России Дарья Касаткина одержала победу в матче 1/2 финала турнира Аделаида-2. Спортсменка прошла представительницу Испании Паулу Бадосу за счёт неявки испанки на матч. Сообщается, что спортсменка жалуется на повреждение бедра.

Восьмая ракетка мира 13-й раз сыграет в финале WTA. При этом она уже восьмой раз дошла до решающего матча на уровне WTA 500.

На ее счету шесть титулов, из которых четыре она взяла на WTA 500.

В матче 1/4 финала Касаткина обыграла представительницу Чехии Петру Квитову со счётом 6:3, 7:6 (7:3). В финальной игре она встретится с победительницей пары Белинда Бенчич (Швейцария) – Вероника Кудерметова (Россия).

Основная сетка турнира стартовала 9 января. Финальный день соревнований запланирован на 14 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 780 тыс.

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