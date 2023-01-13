Бадоса рассказала, почему снялась с полуфинала Аделаиды с Касаткиной

Испанская теннисистка Паула Бадоса объяснила причины снятия с полуфинала турнира в Аделаиде с россиянкой Дарьей Касаткиной (Австралия).
«Я очень разочарована тем, что сегодня мне пришлось отказаться от участия, потому что я действительно с нетерпением ждала матча. Вчера, когда играла против Беатрис Хаддад-Майя, почувствовала, что был очень тяжелый матч, особенно физически. Сегодня я чувствую себя ещё хуже, и у меня впереди Открытый чемпионат Австралии, я надеюсь, что смогу восстановиться».
«Думаю, я играла в очень хороший теннис на этой неделе, на высоком уровне. Психологически тоже чувствовала себя очень хорошо. Я сыграла три действительно хороших матча. Думаю, это также помогло мне почувствовать уверенность перед другими турнирами», — цитирует Бадосу пресс-служба WTA.
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