Вероника Кудерметова — Белинда Бенчич: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Аделаиды

Российская теннисистка Вероника Кудерметова встретится с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Встреча пройдёт на центральном корте «Мемориал Драйв» на хардовом покрытии.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Вероника Кудерметова — Белинда Бенчич.

По личным встречам Бенчич ведёт со счётом 5-3. Первый матч между ними был сыгран на траве Хертогенбосха в 2018-м (тогда Вероника победила в трёх сетах), а последний — прошлым летом, тоже на траве (в четвертьфинале Берлина, где выиграла уже Бенчич). За неделю до этого, на траве того же Хертогенбосха, победила Кудерметова (6:4, 6:2), а ещё один матч в 2022 году они провели в Санкт-Петербурге — там швейцарка выиграла со счётом 6:2, 4:6, 7:6(5).