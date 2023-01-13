Медведев, Надаль и Свёнтек сыграют свои матчи в первый день Australian Open

Организаторы Открытого чемпионата Австралии опубликовали расписание первого игрового дня турнира на центральном корте — арене Рода Лэйвера.
Первым запуском сыграют чешка Катержина Синякова и американка Кори Гауфф. Начало встречи запланировано на 3:00 (мск). Далее на корт выйдут гречанка Мария Саккари и представительница Китая Юань Юэ. Вслед за ними на арене Рода Лэйвера появятся испанец Рафаэль Надаль и британец Джек Дрэйпер.
Вечерня сессия стартует встречей польской теннисистки Иги Свёнтек и немки Юле Нимайер. Их матч начнётся не ранее 11:00 (мск) Завершат первый игровой день на центральном корте россиянин Даниил Медведев и американец Маркос Гирон.
Australian Open пройдёт с 16 по 29 января в Мельбурне. Действующим победителем у мужчин является испанец Рафаэль Надаль, у женщин — австралийка Эшли Барти, завершившая карьеру.
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