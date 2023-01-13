Вавринка: надеюсь, на AO болельщикам разрешать делать всё, что им угодно

Чемпион Олимпийских игр швейцарский теннисист Стэн Вавринка не видит проблем в том, что болельщики на трибунах иногда освистывают теннисистов.
«Я думаю, что им должно быть позволено делать всё, что им угодно (про Australian Open. — Прим. «Чемпионата»). Они делают это каждый год по отношению ко всем игрокам. Это теннис. Это спорт. Это то, что вам нужно», — сказал Вавринка в интервью Gold Coast Bulletin.
Напомним, ранее директор Australian Open Крейг Тайли заявил, что организаторы не потерпят неуважительного поведения болельщиков по отношению к теннисистам, и в частности, к 21-кратному победителю турниров «Большого Шлема» Новаку Джоковичу, которому было разрешено участвовать в Открытом чемпионате Австралии, несмотря на отказ вакцинироваться от COVID-19.
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