Организаторы Australian Open опубликовали расписание первого игрового дня
Поделиться
Стало известно расписание первого игрового дня Открытого чемпионата Австралии. 16 января в борьбу за титул вступят Даниил Медведев, Рафаэль Надаль, Карен Хачанов, Стефанос Циципас, Ига Свёнтек, Виктория Азаренко и другие. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня.
Арена Рода Лэйвера
- Катерина Синякова (Чехия) – Кори Гауфф (США)
- Юэ Юань (Китай) – Мария Саккари (Греция)
- Рафаэль Надаль (Испания) – Джек Дрэйпер (Великобритания)
- Ига Свёнтек (Польша) – Юли Нимайер (Германия)
- Даниил Медведев (Россия)– Маркос Гирон (США)
Арена Маргарет Корт
- Джессика Пегула (США) – Жаклин Кристиан (Румыния)
- Хуберт Хуркач (Польша) – Педро Мартинес-Портеро (Испания)
- София Кенин (США) – Виктория Азаренко (Беларусь)
- Стефанос Циципас (Греция) – Кентен Алис (Франция)
- Мэдисон Кис (США) – Анна Блинкова (Россия)
KIA Arena
- Анна Калинская (Россия) — Даниэль Коллинз (США)
- Вашек Поспишил (Канада)– Феликс Оже-Альяссим (Канада)
6-й корт
Таллон Грикспор (Нидерланды) – Павел Котов (Россия)
8-й корт
Полина Кудерметова (Россия) — Оливия Гадецки (Австралия)
13-й корт
- Карен Хачанов (Россия)— Бернабе Сапата-Миральес (Испания)
- Елена Рыбакина (Казахстан) — Элизабетта Коччаретто (Италия)
14-й корт
Камилла Рахимова (Россия) — Катерина Байндль (Украина)
16-й корт
Диана Шнайдер (Россия) – Кристина Кучова (Словакия)
Комментарии
- 13 января 2023
-
11:40
-
11:27
-
11:15
-
11:07
-
10:55
-
10:40
-
10:37
-
10:24
-
10:10
-
09:56
-
09:30
-
09:11
-
08:56
-
08:25
-
05:57
-
00:33
-
00:14
- 12 января 2023
-
23:22
-
23:03
-
23:01
-
22:15
-
22:08
-
21:45
-
21:15
-
20:44
-
20:35
-
20:03
-
19:52
-
19:29
-
19:06
-
18:54
-
18:30
-
18:01
-
17:47
-
17:31
Партнерский контент