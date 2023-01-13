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Расписание первого игрового дня Australian Open

Организаторы Australian Open опубликовали расписание первого игрового дня
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Стало известно расписание первого игрового дня Открытого чемпионата Австралии. 16 января в борьбу за титул вступят Даниил Медведев, Рафаэль Надаль, Карен Хачанов, Стефанос Циципас, Ига Свёнтек, Виктория Азаренко и другие. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня.

Арена Рода Лэйвера

  • Катерина Синякова (Чехия) – Кори Гауфф (США)
  • Юэ Юань (Китай) – Мария Саккари (Греция)
  • Рафаэль Надаль (Испания) – Джек Дрэйпер (Великобритания)
  • Ига Свёнтек (Польша) – Юли Нимайер (Германия)
  • Даниил Медведев (Россия)– Маркос Гирон (США)

Арена Маргарет Корт

  • Джессика Пегула (США) – Жаклин Кристиан (Румыния)
  • Хуберт Хуркач (Польша) – Педро Мартинес-Портеро (Испания)
  • София Кенин (США) – Виктория Азаренко (Беларусь)
  • Стефанос Циципас (Греция) – Кентен Алис (Франция)
  • Мэдисон Кис (США) – Анна Блинкова (Россия)

KIA Arena

  • Анна Калинская (Россия) — Даниэль Коллинз (США)
  • Вашек Поспишил (Канада)– Феликс Оже-Альяссим (Канада)

6-й корт
Таллон Грикспор (Нидерланды) – Павел Котов (Россия)

8-й корт
Полина Кудерметова (Россия) — Оливия Гадецки (Австралия)

13-й корт

  • Карен Хачанов (Россия)— Бернабе Сапата-Миральес (Испания)
  • Елена Рыбакина (Казахстан) — Элизабетта Коччаретто (Италия)

14-й корт
Камилла Рахимова (Россия) — Катерина Байндль (Украина)

16-й корт
Диана Шнайдер (Россия) – Кристина Кучова (Словакия)

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