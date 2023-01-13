Организаторы Australian Open опубликовали расписание первого игрового дня

Стало известно расписание первого игрового дня Открытого чемпионата Австралии. 16 января в борьбу за титул вступят Даниил Медведев, Рафаэль Надаль, Карен Хачанов, Стефанос Циципас, Ига Свёнтек, Виктория Азаренко и другие. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня.

Арена Рода Лэйвера

Катерина Синякова (Чехия) – Кори Гауфф (США)

Юэ Юань (Китай) – Мария Саккари (Греция)

Рафаэль Надаль (Испания) – Джек Дрэйпер (Великобритания)

Ига Свёнтек (Польша) – Юли Нимайер (Германия)

Даниил Медведев (Россия)– Маркос Гирон (США)

Арена Маргарет Корт

Джессика Пегула (США) – Жаклин Кристиан (Румыния)

Хуберт Хуркач (Польша) – Педро Мартинес-Портеро (Испания)

София Кенин (США) – Виктория Азаренко (Беларусь)

Стефанос Циципас (Греция) – Кентен Алис (Франция)

Мэдисон Кис (США) – Анна Блинкова (Россия)

KIA Arena

Анна Калинская (Россия) — Даниэль Коллинз (США)

Вашек Поспишил (Канада)– Феликс Оже-Альяссим (Канада)

6-й корт

Таллон Грикспор (Нидерланды) – Павел Котов (Россия)



8-й корт

Полина Кудерметова (Россия) — Оливия Гадецки (Австралия)

13-й корт

Карен Хачанов (Россия)— Бернабе Сапата-Миральес (Испания)

Елена Рыбакина (Казахстан) — Элизабетта Коччаретто (Италия)

14-й корт

Камилла Рахимова (Россия) — Катерина Байндль (Украина)

16-й корт

Диана Шнайдер (Россия) – Кристина Кучова (Словакия)