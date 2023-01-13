Чесноков: Рублёв не в своей тарелке. Матч с Тимом на Australian Open не будет простым

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков осторожно оценивает перспективы российского теннисиста Андрея Рублёва в предстоящем матче с австрийцем Домиником Тимом на Australian Open.

«Рублёв сейчас не в своей тарелке. На первых двух турнирах он проиграл в первых же матчах. Что касается его соперника, то Тим в начале прошлого года — это один человек. Начиная с US Open — это уже совсем другой Доминик Тим. В конце года он набрал форму и у него были очень хорошие результаты и победы. Правда, Тим до Australian Open не сыграл ничего. Посмотрим, как для него сложится первый круг.



Не думаю, что для Рублёва это будет простой матч. Когда оба игрока находились в десятке, то Андрей его обыгрывал. Сейчас у Рублёва нет той уверенности. В любом случае будет интересный матч», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.