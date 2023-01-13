Медведев: я всю жизнь работал, чтобы стать одним из лучших игроков в мире

Бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев высказался о том, что некоторые считают его фаворитом предстоящего Australian Open.

«Если люди считают меня фаворитом, это хорошо. Потому что я всю жизнь работал, чтобы стать одним из лучших игроков в мире, поэтому я счастлив, что являюсь их частью прямо сейчас.

Мне нравится приезжать в Австралию. Я даже хочу сказать, что в каком-то смысле чувствую себя здесь как дома», — приводит слова Медведева Australian Open.

Напомним, Даниил Медведев два раза выходил в финал Открытого чемпионата Австралии. В решающем матче прошлого года россиянин уступил 22-кратному победителю турниров «Большого шлема» испанцу Рафаэлю Надалю.

Australian Open пройдёт с 16 по 30 января.