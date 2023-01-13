Свёнтек: в Польше меня узнают по голосу, когда я заказываю еду

Польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о важности побед в карьере.

«Первый титул на турнире «Большого шлема», очевидно, всё для меня изменил за одну ночь. В мире ещё много мест, где меня точно не узнают. Если на меня посмотрит случайный прохожий, он не скажет: «О, она теннисистка». Но только не в Польше. Действительно были ситуации, когда меня узнавали даже по голосу, когда я заказывала еду.



Я очень благодарна, но, если честно, иногда всё это кажется странным и сбивает с толку. Когда я побеждаю и нахожусь на корте или когда смотрю на себя на корте со стороны, меня переполняют эмоции. Но, если честно, как бы сюрреалистично это ни звучало, меня не волнует, будет ли моё лицо на билбордах и всё такое.



Но память работает очень забавно – когда я думаю о том, как вернулась в Варшаву после первой победы на «Ролан Гаррос», я не вспоминаю всё сумасшествие. И даже саму церемонию награждения и то, как меня преследовали папарацци. Я помню, как мой папа вёл машину, как я смотрела на него и видела его широкую улыбку. Он всегда верил в меня, даже когда я сама в себя не верила. Это делает его либо замечательным отцом, либо просто сумасшедшим», — цитирует Свёнтек Sportskeeda.