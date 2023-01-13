Соболенко опубликовала новые фото перед Australian Open

Пятая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новую запись в социальных сетях. Спортсменка показала, как прошёл день медиа на Открытом чемпионате Австралии.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АРИНЫ СОБОЛЕНКО

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АРИНЫ СОБОЛЕНКО

«День медиа» — написала Соболенко в социальных сетях.

Ранее Соболенко стала чемпионкой турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия). В решающем матче Арина (2) со счётом 6:3, 7:6 (7:4) обыграла 18-летнюю чешскую теннисистку Линду Носкову (Q). По пути к финалу белоруска оказалась сильнее россиянки Людмилы Самсоновой, чешки Маркеты Вондроушовой и румынки Ирины Бегу.



Для Соболенко титул в Аделаиде стал 11-м в карьере на уровне WTA. На данный момент лучшим достижением Арины на турнирах «Большого шлема» являются полуфиналы Открытого чемпионата США (2021, 2022) и Уимблдона (2021).

Australian Open пройдёт с 16 по 29 января в Мельбурне. Действующим победителем у мужчин является испанец Рафаэль Надаль, у женщин — австралийка Эшли Барти, завершившая карьеру. Соболенко в первом круге сыграет с чешкой Терезой Мартинцовой.