Джокович рассказал о своём физическом состоянии после травмы в матче с Медведевым

21-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович высказался о травме, которую он получил в матче Аделаиды с Даниилом Медведевым. После этого серб и россиянин встречались в тренировочном матче перед Australian Open. Джокович завершил игру после первого сета, объяснив это проблемами с сухожилием. 13 января Новак провёл выставочный матч с австралийским игроком Ником Кирьосом.

«Я очень счастлив, большое спасибо всем болельщикам. Честно говоря, сейчас я немного взволнован. Я действительно с нетерпением ждал возвращения на эти корты, так что спасибо вам, ребята, за то, что пришли сегодня вечером ради великого дела. Да, с сухожилием всё хорошо. Я чувствую себя хорошо, всё в порядке», — сказал он.

Серб также пошутил о Нике Кирьосе.

«На данный момент меня волнует только один матч! И это он! Это Ник! Ник в моих мыслях, он в моих молитвах!», — сказал Джокович.