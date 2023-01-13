Джокович рассказал о своём физическом состоянии после травмы в матче с Медведевым

21-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович высказался о травме, которую он получил в матче Аделаиды с Даниилом Медведевым. После этого серб и россиянин встречались в тренировочном матче перед Australian Open. Джокович завершил игру после первого сета, объяснив это проблемами с сухожилием. 13 января Новак провёл выставочный матч с австралийским игроком Ником Кирьосом.
«Я очень счастлив, большое спасибо всем болельщикам. Честно говоря, сейчас я немного взволнован. Я действительно с нетерпением ждал возвращения на эти корты, так что спасибо вам, ребята, за то, что пришли сегодня вечером ради великого дела. Да, с сухожилием всё хорошо. Я чувствую себя хорошо, всё в порядке», — сказал он.
Серб также пошутил о Нике Кирьосе.
«На данный момент меня волнует только один матч! И это он! Это Ник! Ник в моих мыслях, он в моих молитвах!», — сказал Джокович.
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