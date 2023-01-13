Елена Веснина оценила шансы российских теннисистов выйти во второй круг Australian Open

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина высказалась о перспективах российских теннисистов выйти во второй круг Australian Open.



«Рублёву точно будет непросто. Первый круг сразу же будет боевым. Доминик Тим — большой игрок, победитель «Шлема». Он уже набирает свою лучшую форму. Это будет тяжелейший матч для обоих. Кто лучше подготовится к встрече физически и морально, тот и победит. У Андрея хорошие шансы, но это будет настоящий бой. Главное, чтобы Рублёв настроился головой в том числе на тяжёлый поединок. У него есть шансы дойти до второй недели и даже дальше. Хачанову повезло со жребием. Ему главное сыграть в свой теннис, тогда всё будет хорошо.



У Карацева будет интересный матч с Димитровым. Это будет тяжёлый матч для Аслана, жребий точно не из лёгких. Но мне кажется, что у него есть шансы пройти Димитрова, а потом и ещё дальше. Аслан начинает играть в свой лучший теннис, который показывал несколько лет назад», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.