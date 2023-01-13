Баутиста-Агут и Квон Сон У сыграют в финале турнира Аделаида-2

Победитель 11 турниров ATP, испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут нанёс поражение австралийцу Танаси Коккинакису в полуфинале хардового турнира ATP-250 Аделаида-2 — 7:6 (7:4), 3:6, 6:3.

Таким образом, в финале соревнований представитель Испании сыграет с южнокорейцем Квон Сон У, который в своём полуфинале справился с британцем Джеком Дрэйпером — 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:3.

Финальный поединок состоится завтра, 14 января, и начнётся не ранее 10:30 мск.

Баутиста-Агут занимает 26-е место в рейтинге ATP. Он также является победителем Кубка Дэвиса — 2019 в составе сборной Испании. Его соперник по финалу находится на 84-й строчке. Лучшим достижением в карьере южнокорейца является 55-е место в мировом рейтинге.

Призовой фонд турнира составляет $ 642 735.