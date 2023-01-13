Баутиста-Агут и Квон Сон У сыграют в финале турнира Аделаида-2

Победитель 11 турниров ATP, испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут нанёс поражение австралийцу Танаси Коккинакису в полуфинале хардового турнира ATP-250 Аделаида-2 — 7:6 (7:4), 3:6, 6:3.
Таким образом, в финале соревнований представитель Испании сыграет с южнокорейцем Квон Сон У, который в своём полуфинале справился с британцем Джеком Дрэйпером — 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:3.
Финальный поединок состоится завтра, 14 января, и начнётся не ранее 10:30 мск.
Баутиста-Агут занимает 26-е место в рейтинге ATP. Он также является победителем Кубка Дэвиса — 2019 в составе сборной Испании. Его соперник по финалу находится на 84-й строчке. Лучшим достижением в карьере южнокорейца является 55-е место в мировом рейтинге.
Призовой фонд турнира составляет $ 642 735.
- 13 января 2023
-
16:01
-
15:53
-
15:41
-
15:10
-
15:01
-
14:04
-
11:40
-
11:27
-
11:15
-
11:07
-
10:55
-
10:40
-
10:37
-
10:24
-
10:10
-
09:56
-
09:30
-
09:11
-
08:56
-
08:25
-
05:57
-
00:33
-
00:14
- 12 января 2023
-
23:22
-
23:03
-
23:01
-
22:15
-
22:08
-
21:45
-
21:15
-
20:44
-
20:35
-
20:03
-
19:52
-
19:29