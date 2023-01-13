Джокович назвал семь игроков, способных помешать ему выиграть ТБШ

21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович высказался о главных фаворитах Открытого чемпионата Австралии и других турниров «Большого шлема». Он выделил семь теннисистов.
«Многие игроки с верхних строчек рейтинга — самые большие соперники для меня, как и всегда. Циципас, Синнер, Зверев, конечно, Медведев, Надаль, который является таким же ветераном, как и я. Что касается более молодых игроков, очевидно, что Карлос Алькарас, который, к сожалению, не будет играть в Мельбурне, и Хольгер Руне являются лидерами среди их поколения.
Им обоим по 19 лет, и Алькарас заслуженно является первой ракеткой мира, у него был фантастический год. В данный момент, я думаю, людям ещё интереснее смотреть турниры «Большого шлема», когда наше поколение всё ещё играет, интереснее наблюдать за тем, кто завоюет трофей, это весьма драматично и увлекательно», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.
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