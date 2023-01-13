Беккер назвал Медведева третьим фаворитом АО после Надаля и Джоковича

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер выделил российского теннисиста Даниила Медведева (восьмое место рейтинга ATP) в качестве одного из фаворитов грядущего Australian Open.
«Даниил Медведев находится вне поля зрения, но для меня он третий фаворит после Надаля и Джоковича. У него была несколько более слабая вторая половина 2022 года по его меркам, но его ни в коем случае нельзя недооценивать.
В последние два года он доходил до финала в Мельбурне, и, даже если об этом никто не говорит, никто не любит играть против Даниила, особенно в трёх победных сетах. Его не зря называют шахматистом теннисной сцены, он грозный соперник», — приводит слова Беккера Eurosport.
Напомним, Медведев два раза выходил в финал Открытого чемпионата Австралии. В решающем матче прошлого года россиянин уступил 22-кратному победителю турниров «Большого шлема» испанцу Рафаэлю Надалю.
Australian Open — 2023 пройдёт с 16 по 30 января.
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