Дэвис выиграла турнир WTA в Хобарте, победив в финале Коччаретто

84-я ракетка мира, американская теннисистка Лорен Дэвис стала победительницей турнира WTA-250 в Хобарте (Австралия). В финале соревнований Дэвис обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто. Встреча закончилась со счётом 7:6(0), 6:2.



Продолжительность матча составила 1 час 40 минут. На счету Коччаретто ни одного эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из семи возможных. Дэвис три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести возможных.



По пути к трофею 29-летняя Дэвис обыграла таких теннисисток, как Слоан Стивенс (США), Исалин Бонавентюр (Бельгия), Синьюй Ван (Китай), Анну Блинкову (Россия). Призовой фонд турнира составил $ 259 303.