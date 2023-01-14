Надаль: чувствую себя уязвимым перед Australian Open. Могу проиграть Дрэйперу

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль высказался о своих физических кондициях перед Открытым чемпионатом Австралии.

«Я чувствую себя уязвимым перед Australian Open. Никаких сомнений. Я проигрывал больше, чем обычно в начале года, это сказывается. Нужно просто принять ситуацию. Я достаточно скромный, чтобы принять эту ситуацию и работать с тем, что у меня сегодня есть. Мне снова нужно набирать ход, снова получить уверенность в себе за счёт побед.



Я на самом деле проигрывал больше, чем обычно. Конечно, можно говорить обо всём, что со мной случилось в прошлом году. Но нужно просто с этим жить и бороться за победы. Кстати, в первых двух матчах года я играл не так и плохо. Проиграл двум сильным соперникам, но у меня были хорошие шансы на победу в обоих матчах.



Я здесь уже три недели, каждый день тренируюсь с лучшими игроками, адаптируюсь к условиям. Это здорово помогает. Не знаю, что произойдёт в понедельник. Но сейчас в целом чувствую себя лучше, чем три недели назад. По опыту могу сказать вам одну вещь. В понедельник я, несомненно, могу проиграть Джеку Дрэйперу, но это не станет концом света. Конечно, это будет тяжёлый момент, но я его приму», — сказал Надаль на пресс-конференции перед Открытым чемпионатом Австралии.

Матч первого круга Australian Open между Рафаэлем Надалем и Джеком Дрэйпером состоится на арене Рода Лэйвера в дневную сессию.