Циципас поделился мыслями о возвращении Джоковича на Открытый чемпионат Австралии

Греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о возвращении 21-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича на Australian Open. Напомним, серб пропускал предыдущий розыгрыш турнира из-за отказа от вакцинации от коронавируса.
«Если честно, у меня нет никаких мыслей. По-моему, для его болельщиков хорошо, что в этом году он может сыграть на Australian Open.Он один из сильнейших игроков в сетке. Он по-прежнему хорош. По-прежнему умеет играть и может далеко пройти. В Аделаиде он играл очень хорошо, провёл несколько отличных матчей. И это наша задача – сделать что-то, чтобы его остановить», — сказал Циципас на пресс-конференции перед Открытым чемпионатом Австралии.
В первом круге Новак Джокович сойдётся с представителем Испании Роберто Карбальес-Баэной. Стефаносу Циципасу предстоит сразиться с французом Кентеном Алисом.
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