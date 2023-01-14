Паула Бадоса эмоционально высказалась о снятии с Australian Open

Испанская теннисистка Паула Бадоса (13-я ракетка мира) прокомментировала снятие с Открытого чемпионата Австралии.
«Во время четвертьфинального матча в Аделаиде я получила травму, и после результатов снимков мне придётся пропустить несколько недель. Грустно не играть на Открытом чемпионате Австралии в этом году, действительно буду скучать. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы вернуться как можно скорее», — написала Бадоса в социальных сетях.
Также о решении не выступать на Открытом чемпионате Австралии ранее сообщила австралийка Айла Томлянович. В основной сетке её и Бадосу заменят лаки-лузеры: Леолия Жанжан (Франция) и Лаура Пигосси (Бразилия).
Действующим победителем турнира у мужчин является испанец Рафаэль Надаль, у женщин — австралийка Эшли Барти, завершившая карьеру.
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