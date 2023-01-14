Свёнтек: если бы я была американкой, больше бы верила в свою победу на ТБШ

Первая ракетка мира, польская спортсменка Ига Свёнтек поделилась мнением о теннисе в своей стране.
«Я никогда не верила, что на самом деле смогу выиграть турнир «Большого шлема» или стать первой ракеткой мира, потому что я не из страны с давними традициями игры в теннис. Думаю, если бы я была американкой, то поверила бы в себя гораздо больше, ещё с юных лет, потому что в США так много известных людей, которые сделали это, и так много замечательных примеров для подражания.
Когда я не так давно посмотрела, сколько людей на самом деле преуспели в теннисе в Польше, на самом деле, это только Агнешка Радваньска, поэтому я просто не думала, что это возможно. В Польше ещё нет такой системы. Условия для спортсменов не самые лучшие, денег нет, честно говоря. Иногда в детстве мне негде было играть, поэтому отцу всегда приходилось приспосабливаться. Нанимать тренера за деньги и арендовать корты для тренировок. Об этой части труднее всего вспоминать и открыто делиться, но я хочу быть честной», — цитирует Свёнтек Players Tribune.
- 14 января 2023
-
16:45
-
16:28
-
16:27
-
15:33
-
15:08
-
14:31
-
14:12
-
14:00
-
13:36
-
13:28
-
13:01
-
12:58
-
12:15
-
12:02
-
12:00
-
11:53
-
11:26
-
11:16
-
10:52
-
10:50
-
10:26
-
10:03
-
09:57
-
09:46
-
09:12
-
07:37
-
06:57
-
06:40
- 13 января 2023
-
21:35
-
18:16
-
16:51
-
16:01
-
15:53
-
15:41
-
15:10