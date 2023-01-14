Свёнтек: если бы я была американкой, больше бы верила в свою победу на ТБШ

Первая ракетка мира, польская спортсменка Ига Свёнтек поделилась мнением о теннисе в своей стране.

«Я никогда не верила, что на самом деле смогу выиграть турнир «Большого шлема» или стать первой ракеткой мира, потому что я не из страны с давними традициями игры в теннис. Думаю, если бы я была американкой, то поверила бы в себя гораздо больше, ещё с юных лет, потому что в США так много известных людей, которые сделали это, и так много замечательных примеров для подражания.

Когда я не так давно посмотрела, сколько людей на самом деле преуспели в теннисе в Польше, на самом деле, это только Агнешка Радваньска, поэтому я просто не думала, что это возможно. В Польше ещё нет такой системы. Условия для спортсменов не самые лучшие, денег нет, честно говоря. Иногда в детстве мне негде было играть, поэтому отцу всегда приходилось приспосабливаться. Нанимать тренера за деньги и арендовать корты для тренировок. Об этой части труднее всего вспоминать и открыто делиться, но я хочу быть честной», — цитирует Свёнтек Players Tribune.