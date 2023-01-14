Андрей Чесноков оценил шансы Романа Сафиуллина в матче с Ником Кирьосом на Australian Open

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков высказался о перспективах Романа Сафиуллина успешно выступить в матче с Ником Кирьосом на Открытом чемпионате Австралии
«У Сафиуллина очень сложный соперник — Кирьос. Ник может любого игрока ввести в неожиданную ситуацию своими ударами: Джоковича, Надаля, меня в том числе. Сафиуллин стабилен на задней линии, но разнообразие Кирьоса доставит проблем Роману. Сафиуллину будет очень сложно в этом матче. Хотя всё может быть, так как до этого Australian Open он ничего не сыграл», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В основной сетке Australian Open – 2023 Россию представят 20 теннисистов — 6 мужчин и 14 женщин. Турнир в Мельбурне стартует 16 января и продлится до 29-го числа этого же месяца.
Действующим победителем турнира у мужчин является испанец Рафаэль Надаль, у женщин — австралийка Эшли Барти, завершившая карьеру.
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