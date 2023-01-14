Бенчич прокомментировала завоевание первого титула WTA под руководством Турсунова

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич высказалась о своей победе над россиянкой Дарьей Касаткиной в финале турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Этот титул стал первым для спортсменки под руководством российского тренера Дмитрия Турсунова.

«Я счастлива, что смогла показать свою работу с тренером здесь, на корте. Думаю, что сыграла несколько отличных матчей с самого начала турнира, против разных соперниц, поэтому я действительно могла испытать себя во всех отношениях и просто уверенно подойти к Открытому чемпионату Австралии», — цитирует Бенчич пресс-служба WTA.

О сотрудничестве Бенчич и Турсунова стало известно в октябре прошлого года. До Бенчич Турсунов тренировал победительницу Открытого чемпионата США 2021 года Эмму Радукану.