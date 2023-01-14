Александр Зверев: думаю, Надаль завершит карьеру на «Ролан Гаррос»

Немецкий теннисист Александр Зверев предположил, когда 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль объявит о завершении карьеры.

«Думаю, Надаль объявит о завершении карьеры на «Ролан Гаррос». Я не хочу этого для него, но Рафа проведёт хороший турнир, может, выиграет Открытый чемпионат Франции и попрощается», — приводит слова Зверева Eurosport.

Матч первого круга Australian Open между Рафаэлем Надалем и Джеком Дрэйпером состоится на арене Рода Лэйвера в дневную сессию. Встреча пройдёт 16 января. Испанец будет защищать титул Открытого чемпионата Австралии. В прошлогоднем финале он в пяти сетах одолел россиянина Даниила Медведева. Александр Зверев сойдётся с представителем Перу Хуаном Пабло Варильясом Патино-Самудио.