Стало известно время начала матчей Джоковича, Рублёва, Касаткиной, Соболенко на AO

Организаторы Открытого чемпионата Австралии опубликовали расписание второго игрового дня. 17 января на корты Мельбурна выйдут Новак Джокович, Андрей Рублёв, Дарья Касаткина, Аслан Карацев, Арина Соболенко, Вероника Кудерметова, Роман Сафиуллин, Ник Кирьос и другие. Первая сессия стартует в 3:00 мск. Не ранее 11:00 мск начнутся вечерние матчи.

Арена Рода Лэйвера:



Дневная сессия

Арина Соболенко – Тереза Мартинцова;

Каролин Гарсия – Кэтрин Себов;

Маттео Берреттини – Энди Маррей.

Вечерняя сессия

Онс Жабер – Тамара Зиданшек;

Новак Джокович – Роберто Карбальес-Баэна.

Арена Маргарет Корт:

Утренняя сессия

Гарбинье Мугуруса – Элиза Мертенс;

Каролина Плишкова – Сиюй Ван;

Каспер Рууд – Томаш Махач.

Вечерняя сессия

Белинда Бенчич – Виктория Томова;

Алекс де Минор – Ю Сиу Сю.

John Cain Arena

Андрей Рублёв — Доминик Тим (первый запуск)

Вероника Кудерметова — Марина Заневская (третий запуск)

Роман Сафиуллин и Ник Кирьос (заключительный матч на этой арене)

Kia Arena

Дарья Касаткина — Варвара Грачёва (четвёртый запуск)

1573 Arena

Аслан Карацев — Григор Димитров (первый запуск)

Людмила Самсонова — Ясмине Паолини (третий запуск)

5 корт

Евгения Родина — Кэти Волынец (второй запуск)

6 корт

Анастасия Павлюченкова — Камила Джорджи (первый запуск)

7 корт

Анастасия Потапова — Слоан Стивенс (четвёртый запуск)

13 корт

Екатерина Александрова — Исалин Бонавентюр (первый запуск)

15 корт