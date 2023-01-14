Андрей Чесноков прокомментировал поражение Дарьи Касаткиной в финале турнира в Аделаиде

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал разгромное поражение россиянки Дарьи Касаткиной от швейцарки Белинды Бенчич в финале турнира в Аделаиде (Австралия). Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:2 в пользу Бенчич.

«Бенчич с первого мяча устроила прессинг, очень здорово играла. Она чисто сыграла от начала до конца, потрясающий матч с её стороны. Конечно, у Касаткиной были ошибки незначительные. Взять даже конец. Думаю, 2:5 — вдруг она брейканёт, но нет. Маленькая ошибка справа – вылетел мяч, потом ещё небольшая ошибка. 40:15, а та уже чисто по-чемпионски дала на вылет. Но Даша дошла до финала, обыграла по пути Крейчикову, Квитову. Это неплохо перед Australian Open.

Перед Australian Open Касаткина приедет свежей, думаю, всё нормально будет. Касаткиной нужно будет поработать против Грачёвой, она с первого мяча в атаку пойдёт, прессинг устроит. Она так играет всегда. Не знаю, насколько Касаткина будет готова к первому кругу. Но она в топ-10, должна доказать, что она здесь неспроста.

Хотя она вошла в десятку, а в первом круге US Open проиграла, пассивно играла. Считаю, чтобы хорошо выступать, нужно всегда быть заранее на турнире, приехать за 3-4 дня. Почувствовать климат, покушать мячи, которые там, порыть землю… Чтобы полностью акклиматизироваться», – сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.