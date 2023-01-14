Касаткина — после поражения в финале: матч не задался. Всех люблю, кроме дебилов

Российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о поражении в финальном матче турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Восьмая ракетка мира уступила представительнице Швейцарии Белинде Бенчич — 0:6, 2:6. После матча Касаткина обратилась к болельщикам в социальных сетях.

«Ну что, друзья, матч сегодня не задался. Закончили в 17:45, мы уже в аэропорту и скоро вылетаем в Мельбурн. Завтра новый день, новая тренировка и подготовка. Всем спасибо, всех люблю, кроме дебилов, дебилов не люблю», — сказала Касаткина в видео, опубликованном в социальных сетях.

Первая ракетка России Дарья Касаткина на старте Australian Open, который стартует 16 января, встретится с соотечественницей, Варварой Грачёвой. Белинде Бенчич предстоит провести матч с болгарской теннисисткой Викторией Томовой.