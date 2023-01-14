Видеообзор разгромной победы Белинды Бенчич над Дарьей Касаткиной в финале Аделаиды

Российская теннисистка Дарья Касаткина (восьмая ракетка мира) потерпела поражение от представительницы Швейцарии Белинды Бенчич (13-й номер мирового рейтинга) в финале турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Встреча проходила на центральном корте «Мемориал Драйв» на хардовом покрытии.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами встречи.
Видео доступно на канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.
Общий призовой фонд турнира составил $ 780 тыс. Предыдущей победительницей Аделаиды является американка Мэдисон Кис, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла Элисон Риске.
Первая ракетка России Дарья Касаткина на старте Australian Open, который стартует 16 января, встретится с соотечественницей, Варварой Грачёвой. Белинде Бенчич предстоит провести матч с болгарской теннисисткой Викторией Томовой.
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