Тарпищев: Полина Кудерметова не уступает по потенциалу старшей сестре

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о Полине Кудерметовой, сестре 10-й ракетки мира Вероники Кудерметовой. Она прошла квалификацию Открытого чемпионата Австралии и сыграет в основной сетке турнира.
«Полина Кудерметова очень талантливая, хорошая теннисистка. У нее большой потенциал, и она по нему как минимум не уступает своей старшей сестре.
Очень порадовали девочки, которые хорошо провели квалификацию. Те, кто выиграли квалификацию, уже цепляются за сотню, могут быть в ней стабильно. Это радует», — цитирует Тарпищева ТАСС.
В основной сетке Australian Open – 2023 Россию представят 20 теннисистов — 6 мужчин и 14 женщин. Турнир в Мельбурне стартует 16 января и продлится до 29-го числа этого же месяца.
Действующим победителем турнира у мужчин является испанец Рафаэль Надаль, у женщин — австралийка Эшли Барти, завершившая карьеру.
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