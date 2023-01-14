Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тарпищев: Полина Кудерметова не уступает по потенциалу старшей сестре

Тарпищев: Полина Кудерметова не уступает по потенциалу старшей сестре
Комментарии

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о Полине Кудерметовой, сестре 10-й ракетки мира Вероники Кудерметовой. Она прошла квалификацию Открытого чемпионата Австралии и сыграет в основной сетке турнира.

«Полина Кудерметова очень талантливая, хорошая теннисистка. У нее большой потенциал, и она по нему как минимум не уступает своей старшей сестре.

Очень порадовали девочки, которые хорошо провели квалификацию. Те, кто выиграли квалификацию, уже цепляются за сотню, могут быть в ней стабильно. Это радует», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В основной сетке Australian Open – 2023 Россию представят 20 теннисистов — 6 мужчин и 14 женщин. Турнир в Мельбурне стартует 16 января и продлится до 29-го числа этого же месяца.

Действующим победителем турнира у мужчин является испанец Рафаэль Надаль, у женщин — австралийка Эшли Барти, завершившая карьеру.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023