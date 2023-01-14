Циципас: этот сезон может стать годом Руне. Хольгер способен победить любого

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился мыслями о датчанине Хольгере Руне.
«Руне очень сильный соперник. Хольгер довольно быстро повзрослел, я говорю про уровень игры. Но, конечно, это связано с большим трудом. Я видел его часы работы в академии.
Руне одержим теннисом. Вы можете видеть, насколько он одержим спортом. Он живёт, дышит и, я думаю, всё время думает о теннисе, и это хорошо, но может иметь и некоторые недостатки, потому что нужно понимать, что в жизни теннисиста должны быть другие вещи, которые волнуют вас и приносят радость.
Теннис – важная часть вашей жизни. Но я просто беспокоюсь о том, что он перегорит. Я вижу таланты. Я бы сказал, что у меня хороший глаз на них, и могу немного анализировать спортсменов. Хольгер отличный спортсмен. Он способен победить любого. Знаете, Руне очень дисциплинированный парень, когда выступает на корте.
Хольгер немного напоминает мне меня самого, когда я был моложе, в его возрасте. Только начинал карьеру. Да, я думаю, что этот год может стать его годом, годом, когда он выступит намного лучше, чем раньше. Хольгер доказал это недавно в Париже и на некоторых других турнирах до этого, завоевав титулы, взяв несколько хороших трофеев. Если бы мне нужно было сделать прогноз, я бы предсказал ему, что у него будет хороший 2023 год», — сказал Циципас на пресс-конференции перед Открытым чемпионатом Австралии.
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