Рафаэль Надаль ответил Александру Звереву на слова о завершении карьеры

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль прокомментировал высказывание Александра Зверева о его возможном завершении карьеры. Немец предположил, что испанский теннисист сыграет свои последние матчи на «Ролан Гаррос» — 2023.
«Я не знаю, что будет через полгода. У меня очень хорошие отношения со Зверевым, но не настолько, чтобы признаться ему в чём-то подобном. Реальность такова, что я здесь, чтобы играть в теннис, надеяться на великий 2023 год, бороться за всё, за что я боролся на протяжении всей своей карьеры.
Не думаю о завершении карьеры. Конечно, об этом говорят неделю за неделей, мне высказывают это на каждой пресс-конференции. Но я буду отвечать одинаково каждый раз, когда вы меня спросите о подобном», — цитирует Надаля Eurosport.
Матч первого круга Australian Open между Рафаэлем Надалем и Джеком Дрэйпером состоится на арене Рода Лэйвера в дневную сессию. Встреча пройдёт 16 января.
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