Зверев: если бы не травма, я мог одолеть Надаля, выиграть «Ролан Гаррос» и стать № 1

Немецкий теннисист Александр Зверев высказался о матче с испанцем Рафаэлем Надалем на Открытом чемпионате Франции — 2022. Зверев уступил первый сет, вторая партия шла к тай-брейку, когда он оступился и получил травму. Из-за неё Александр пропустил оставшуюся часть сезона.
«Сейчас я не в той форме, в которой был в Париже. Если бы не травма, я бы мог одолеть Надаля и выиграть Открытый чемпионат Франции. После этого мог бы стать № 1. Но сейчас я не на этом уровне», — сказал Зверев на пресс-конференции перед Открытым чемпионатом Австралии.
Александр Зверев в первом круге Australian Open сойдётся с представителем Перу Хуаном Пабло Варильясом Патино-Самудио. Для немца этот турнир станет первым официальным соревнованием после травмы на «Ролан Гаррос».
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