Стефанос Циципас: то, что у тебя с мозгами, куда важнее того, что с руками

Четвёртая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился очередным умозаключением.
«То, что у тебя с мозгами, куда важнее того, что у тебя с руками», — написал Циципас в своих социальных сетях под ником stiopkyn (Стёпкин). Так теннисиста называет его мать Юлия Сальникова.
24-летний Циципас является профессионалом с 2016 года. За свою карьеру он завоевал девять трофеев уровня ATP. В прошлом сезоне грек дошёл до полуфинала Australian Open, до четвёртого круга «Ролан Гаррос», до третьего круга Уимблдонского турнира, а также вылетел в первом матче Открытого чемпионата США. Циципас выиграл трофеи на турнирах в Монте-Карло и на Мальорке. На Итоговом турнире ATP грек не сумел выйти в плей-офф, проиграв на стадии группового этапа Андрею Рублёву и Новаку Джоковичу.
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