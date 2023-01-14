Надаль — о 22 титулах «Большого шлема»: такое тяжело повторить двум поколениям подряд

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль ответил на вопрос, сможет ли кто-то из теннисистов нового поколения подобраться к уровню «Большой тройки» (Федерер, Надаль и Джокович) по количеству завоёванных титулов.

«Я не могу предсказать будущее. Карлос Алькарас — единственный, кто уже выиграл турнир «Большого шлема». Если мы говорим о том, что кто-то сможет выиграть больше 20 титулов, это уже совсем другой разговор. Может ли это случиться? В принципе, да. Но раньше такого никогда не было, и точно так же тяжело это будет повторить двум поколениям подряд.

В чём я уверен, так это в том, что среди нового поколения точно не будет двух теннисистов, которые смогут завоевать такое количество титулов «Большого шлема». Поскольку в нашу эпоху это удалось сразу трём игрокам, мы потеряли представление о связанных с этим трудностях. Для этого нужно многое, в том числе долгая карьера.

Я не сомневаюсь в чьём-либо потенциале, но на это влияет множество жизненных обстоятельств. Не думаю, что было бы справедливо оказывать такое давление на молодых игроков подобными прогнозами», — приводит слова Надаля Marca.