Свёнтек — о развитии своей игры: изменения будут небольшими

Первая ракетка мира Ига Свёнтек рассказала, как будет меняться её игра.

«Я бы сказала, что изменения будут небольшими. Это нормально. Когда ты бьёшь довольно сильно, уже нельзя бить сильнее, потому что потеряешь контроль. Есть подобные ограничения.



И величайшие игроки всю карьеру проводят без больших изменений. Не думаю, что Новак [Джокович] за последние годы многое менял. Нужно уметь поддерживать то, что у тебя лучше всего получается. Мне нужно оставаться стабильной и не требуется слишком много менять. Если всё работает, то зачем перестраивать?» — приводит слова Свёнтек официальный сайт Открытого чемпионата Австралии.

16 января Свёнтек сыграет с Юле Нимайер в рамках первого круга Australian Open.