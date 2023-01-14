Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Свёнтек: рада, что есть много времени, чтобы набрать форму

Свёнтек: рада, что есть много времени, чтобы набрать форму
Комментарии

Первая ракетка мира Ига Свёнтек рассказала о своём состоянии перед стартом Australian Open — 2023.

«У меня была довольно солидная практика, поэтому я счастлива быть здесь и рада, что у меня есть много времени, чтобы набрать форму и почувствовать корт. Но я также наслаждалась свободным временем. Так что это хорошее сочетание.

Это первый турнир «Большого шлема» в сезоне, что позволяет легче набрать форму, потому что мы должны быть более свежими. Я всегда чувствовала, что я более готова к этим более длинным матчам, и я действительно могу работать ещё упорнее», — приводит слова Свёнтек официальный сайт Открытого чемпионата Австралии.

16 января Свёнтек сыграет с Юле Нимайер в рамках первого круга соревнования.

Новость по теме
Свёнтек — о развитии своей игры: изменения будут небольшими
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023