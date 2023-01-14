Свёнтек: рада, что есть много времени, чтобы набрать форму

Первая ракетка мира Ига Свёнтек рассказала о своём состоянии перед стартом Australian Open — 2023.

«У меня была довольно солидная практика, поэтому я счастлива быть здесь и рада, что у меня есть много времени, чтобы набрать форму и почувствовать корт. Но я также наслаждалась свободным временем. Так что это хорошее сочетание.



Это первый турнир «Большого шлема» в сезоне, что позволяет легче набрать форму, потому что мы должны быть более свежими. Я всегда чувствовала, что я более готова к этим более длинным матчам, и я действительно могу работать ещё упорнее», — приводит слова Свёнтек официальный сайт Открытого чемпионата Австралии.

16 января Свёнтек сыграет с Юле Нимайер в рамках первого круга соревнования.