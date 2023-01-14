Джокович: участвую в соревнованиях, потому что хочу быть лучшим
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Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о своей мотивации перед стартом Australian Open — 2023.
«Вот почему я продолжаю играть в профессиональный теннис, участвовать в соревнованиях: потому что я хочу быть лучшим, хочу выигрывать крупнейшие турниры в мире.
В этом нет никакого секрета. Есть четыре турнира «Большого шлема», которые исторически были крупнейшими событиями в нашем виде спорта. Здесь у меня рекорд, и это также одна из главных причин, по которой я действительно с нетерпением ждал возвращения в Австралию.
Мне очень нравится играть на Rod Laver Arena, особенно в вечерних матчах. Я добился большого успеха, который, надеюсь, продолжится и в этом году», — приводит слова Джоковича официальный сайт Australian Open.
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