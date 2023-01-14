Джокович — о травме бедра: конечно, я более осторожен. На тренировках берегу силы
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Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о своём состоянии после травмы бедра.
«Надеюсь, что ничего серьёзного. Пока что я мог тренироваться, бороться, проводить розыгрыши, тренировочные сеты. Это положительный знак. Конечно, я более осторожен. На тренировках берегу силы. Надеюсь, по ходу турнира проблем не будет», — приводит слова Джоковича официальный сайт Australian Open.
Джокович получил травму в матче турнира в Аделаиде с Даниилом Медведевым. После этого серб и россиянин встречались в тренировочном матче перед Australian Open — 2023. Джокович завершил игру после первого сета, объяснив это проблемами с сухожилием. 13 января Новак провёл выставочный матч с австралийским игроком Ником Кирьосом.
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