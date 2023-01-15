Крис Эверт — о беременности Осаки: она будет потрясающей мамой
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18-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Крис Эверт прокомментировала новость о том, что 42-я ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака ждёт ребёнка.
«Наоми показала нам столько сострадания и доброты за свою карьеру, поэтому я думаю, что это перейдёт в заботу о другом человеке. Думаю, она будет потрясающей мамой.
Теперь она может сосредоточиться на человеке, который важнее всего на свете, а не на теннисе, давлении, ожиданиях, всех проблемах, с которыми она сталкивалась раньше, тревоге, я думаю, что рождение ребенка — это самый освобождающий и самый любящий поступок, который может случиться с вами», — приводит слова Крис Эверт Eurosport.
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