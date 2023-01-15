Радукану поделилась впечатлениями от работы с новым тренером, который заменил Турсунова

Победительница Открытого чемпионата США — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану поделилась впечатлениями от работы с новым тренером Себастьяном Саксом.

«Мне очень нравится Себ. Он очень объективный и действительно опытный. Мне просто нравится, как мы работаем вместе, и я очень надеюсь, что это будет и дальше», — приводит слова Радукану Sunday Mirror.

Напомним, в октябре британская теннисистка прекратила сотрудничество с российским тренером Дмитрием Турсуновым. За время их работы лучшим результатом британки стал полуфинал на турнире категории WTA-250 в Сеуле (Южная Корея), который прошёл в сентябре. После разрыва отношений Радукану начала работать с Саксом, а Турсунов с швейцаркой Белиндой Бенчич.