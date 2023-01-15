Анастасия Павлюченкова ответила на вопрос о том, что самое тяжёлое в возвращении в тур

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова ответила на вопрос о том, что является самым тяжёлым в возвращении в тур после травмы.

«Мне необходимо укреплять уверенность. Нужно одержать несколько побед, потому что это единственный способ. Я стараюсь быть умной и максимально позитивной с самой собой и дать себе время и возможность наслаждаться. Прямо сейчас это главное направление. Я буду бороться изо всех сил, чтобы вернуться и шлифовать свою игру, потому что знаю, что это будет нелегко и займёт некоторое время.



Мы с Ализе Корне играли тренировочный матч в ноябре, и у меня не было ни шанса против неё в первом сете, который я сыграла. Я хорошо чувствовала мяч на своей ракетке, когда тренировалась, но как только начинаешь играть матч на счёт, это безумно сильно отличается. Я разговариваю с некоторыми игроками ATP, которые покидали тур и возвращались, и мы говорим на одном и том же языке. Никогда не думала об этом и не была готова к этому.



Когда смотришь теннисный матч по телевизору или что-то в этом роде, кажется, что это не так сложно, но как только выходишь на корт, становится трудно что-то сделать», — приводит слова Павлюченковой сайт WTA.