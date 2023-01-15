Вероника Кудерметова опубликовала свежие фото из Мельбурна

Девятая ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова опубликовала новую запись в социальных сетях. Спортсменка выложила фото из Мельбурна, где завтра стартует Открытый чемпионат Австралии.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВЕРОНИКИ КУДЕРМЕТОВОЙ

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВЕРОНИКИ КУДЕРМЕТОВОЙ

Кудерметова дошла до полуфинала на турнире WTA-500 в Аделаиде. Россиянка снялась с полуфинальной игры из-за травмы бедра.

В прошлом сезоне россиянка впервые в карьере выиграла Итоговый чемпионат, победив на нём в парном разряде. В финале турнира, который прошёл в городе Форт-Уэрт (штат Техас, США), Вероника Кудерметова и бельгийская теннисистка Элисе Мертенс, напарница россиянки, обыграли представительниц Чехии Барбору Крейчикову и Катержину Синякову со счётом 6:4, 2:6, [11:9]. В 2021 году Кудерметова выиграла соревнования категории WTA-500 в Чарльстоне (США).