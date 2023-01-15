32-летняя Каролина Возняцки ответила на вопрос о возможном возвращении в тур

Бывшая первая ракетка мира датская теннисистка Каролина Возняцки ответила на вопрос о возможном возвращении в тур. Теннисистка проводит на своей странице в социальных сетях рубрику «Вопрос – ответ».
«Не возникало ли у меня желание вернутся в тур? Я не скучаю по тяжёлой работе, которую нужно выполнять, чтобы быть на вершине. Но я люблю спорт и скучаю по соревнованиям и конкуренции», — написала Возняцки.
Возняцки — победительница одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии – 2018), обладательница титула на Итоговом чемпионате WTA (2017) в одиночном разряде, чемпионка 33 турниров WTA (из них 30 — в одиночном разряде). Каролина завершила карьеру в январе 2020 года из-за ревматоидного артрита — аутоиммунного заболевания соединительных тканей.
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