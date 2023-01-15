19-летний Хольгер Руне стал амбассадором Rolex

10-я ракетка мира, 19-летний датский теннисист Хольгер Руне стал амбассадором бренда Rolex.
«Рад и горд тем, что вхожу в семью Rolex», — написал Руне в своих социальных сетях.
Фото: из личного архива Хольгера Руне
Фото: из личного архива Хольгера Руне
Прошлый сезон Руне начинал со 103-й строчки рейтинга ATP. В начале мая Хольгер выиграл дебютный титул на уровне ATP – соревнования категории 250 в Мюнхене (Германия). После чего сенсационно дошёл до четвертьфинала «Ролан Гаррос», где проиграл будущему финалисту норвежцу Касперу Рууду. В конце октября датчанин стал лучшим на турнире ATP-250 в Стокгольме (Швеция).
Под конец сезона Руне неожиданно выиграл «Мастерс» в Париже (Франция), в финале победив 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича. Причём до встречи с Джоковичем он оказался сильнее сразу четырёх представителей топ-10 рейтинга ATP.
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