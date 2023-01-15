Дарья Касаткина: первый день на АО. Поменяла номер шкафчика, надеюсь принесёт удачу

Российская теннисистка Дарья Касаткина (восьмая ракетка мира) в своём телеграмм-канале рассказала о своём первом дне в Мельбруне, где завтра стартует Открытый чемпионат Австралии.

Первая ракетка России Дарья Касаткина на старте Australian Open, который стартует 16 января, встретится с соотечественницей, Варварой Грачёвой. На прошлом Открытом чемпионате Австралии Касаткина дошло до третьего круга, где проиграла польке Иге Свёнтек со счётом 6:2, 6:3. Победительницей того розыгрыша турнира стала австралийка Эшли Барти, которая обыграла в финале американку Даниэль Коллинз.

Вчера, 14 января, Касаткина потерпела сокрушительное поражение в финале турнира категории WTA-500 в Аделаиде от представительницы Швейцарии Белинды Бенчич со счётом 0:6, 2:6.