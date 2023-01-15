«Прохлада». Соболенко показала, как спасается от 38-градусной жары на Australian Open

Пятая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях забавное фото, на котором демонстрирует, как справляется с 38-градусной жарой в Мельбурне (Австралия), где завтра, 16 января стартует Australian Open-2023. Теннисистка по максимуму обложила себя пакетами со льдом.
«Прохлада», — подписала Соболенко фото, добавив эмодзи «смех до слёз» и «солнце».
Фото: из личного архива Арины Соболенко
Ранее Соболенко стала чемпионкой турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия). В решающем матче Арина (2) со счётом 6:3, 7:6 (7:4) обыграла 18-летнюю чешскую теннисистку Линду Носкову (Q). Для Соболенко титул в Аделаиде стал 11-м в карьере на уровне WTA. На данный момент лучшим достижением Арины на турнирах «Большого шлема» являются полуфиналы Открытого чемпионата США (2021, 2022) и Уимблдона (2021).
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