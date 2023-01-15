Александр Зверев сыграл в теннис с легендарным баскетболистом Дирком Новицки. Фото

Немецкий теннисист Александр Зверев (13-я ракетка мира) сыграл в теннис с чемпионом НБА с составе «Даллас Маверикс», легендарным немецким баскетболистом Дирком Новицки на стадионе Australian Open в Мельбурне.

«Специальная тренировка с немецким гигантом. Рад снова видеть вас, Дирк», — подписал фото Зверев.

Фото: из личного архива Зверева

Фото: из личного архива Зверева

Откртый чемпионат Австралии стартует завтра, 16 января. Александр Зверев в первом круге Australian Open сойдётся с представителем Перу Хуаном Пабло Варильясом Патино-Самудио. Для немца этот турнир станет первым официальным соревнованием после травмы на «Ролан Гаррос».

Дирк Новицки выступал за «Даллас Маверикс» с 1998 по 2019 год, приведя команду к чемпионству в 2011. «Даллас Маверикс» вывел из обращения номер немца и открыл ему статую неподалёку от домашней арены. Новицкий не раз заявлял, что любит теннис. Он также проводит благотворительные теннисные турниры с участием спортсменов и актёров.