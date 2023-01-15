Александр Зверев сыграл в теннис с легендарным баскетболистом Дирком Новицки. Фото

Немецкий теннисист Александр Зверев (13-я ракетка мира) сыграл в теннис с чемпионом НБА с составе «Даллас Маверикс», легендарным немецким баскетболистом Дирком Новицки на стадионе Australian Open в Мельбурне.
«Специальная тренировка с немецким гигантом. Рад снова видеть вас, Дирк», — подписал фото Зверев.
Фото: из личного архива Зверева
Фото: из личного архива Зверева
Откртый чемпионат Австралии стартует завтра, 16 января. Александр Зверев в первом круге Australian Open сойдётся с представителем Перу Хуаном Пабло Варильясом Патино-Самудио. Для немца этот турнир станет первым официальным соревнованием после травмы на «Ролан Гаррос».
Дирк Новицки выступал за «Даллас Маверикс» с 1998 по 2019 год, приведя команду к чемпионству в 2011. «Даллас Маверикс» вывел из обращения номер немца и открыл ему статую неподалёку от домашней арены. Новицкий не раз заявлял, что любит теннис. Он также проводит благотворительные теннисные турниры с участием спортсменов и актёров.
- 15 января 2023
-
14:11
-
13:40
-
13:15
-
13:04
-
13:02
-
12:45
-
12:44
-
12:34
-
12:13
-
12:13
-
11:36
-
11:16
-
10:13
-
10:08
-
10:05
-
09:11
- 14 января 2023
-
23:38
-
22:34
-
21:37
-
19:25
-
18:51
-
18:26
-
18:17
-
18:05
-
17:45
-
16:45
-
16:28
-
16:27
-
15:33
-
15:08
-
14:31
-
14:12
-
14:00
-
13:36
-
13:28