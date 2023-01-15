Вторая ракетка мира Онс Жабер: путь к победам всегда занимает у меня много времени

Представительница Туниса, вторая ракетка мира Онс Жабер высказалась о своём сложном пути к титулам.

«Я многому научилась. Прошлогодние Уимблдон и Открытый чемпионат США были для меня тяжёлыми. Но путь к победам всегда занимает у меня много времени. Я выиграла свой первый турнир уровня WTA, проиграв несколько финалов. Может быть, это будет то же самое для турниров «Большого шлема». Я хочу поддерживать отличный уровень, чтобы, возможно, доминировать в туре WTA», — приводит слова Жабер The Guardian.

Жабер выступит на Открытом чемпионате Австрии, который стартует завтра, 15 января. Её соперницей в первом круге станет словенка Тамара Зиданшек. Действующей победительницей турнира является австралийка Эшли Барти, которая обыграла в финале американку Даниэль Коллинз.