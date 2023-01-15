Вторая ракетка мира Онс Жабер: путь к победам всегда занимает у меня много времени

Представительница Туниса, вторая ракетка мира Онс Жабер высказалась о своём сложном пути к титулам.
«Я многому научилась. Прошлогодние Уимблдон и Открытый чемпионат США были для меня тяжёлыми. Но путь к победам всегда занимает у меня много времени. Я выиграла свой первый турнир уровня WTA, проиграв несколько финалов. Может быть, это будет то же самое для турниров «Большого шлема». Я хочу поддерживать отличный уровень, чтобы, возможно, доминировать в туре WTA», — приводит слова Жабер The Guardian.
Жабер выступит на Открытом чемпионате Австрии, который стартует завтра, 15 января. Её соперницей в первом круге станет словенка Тамара Зиданшек. Действующей победительницей турнира является австралийка Эшли Барти, которая обыграла в финале американку Даниэль Коллинз.
- 15 января 2023
-
14:45
-
14:11
-
13:40
-
13:15
-
13:04
-
13:02
-
12:45
-
12:44
-
12:34
-
12:13
-
12:13
-
11:36
-
11:16
-
10:13
-
10:08
-
10:05
-
09:11
- 14 января 2023
-
23:38
-
22:34
-
21:37
-
19:25
-
18:51
-
18:26
-
18:17
-
18:05
-
17:45
-
16:45
-
16:28
-
16:27
-
15:33
-
15:08
-
14:31
-
14:12
-
14:00
-
13:36