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Вторая ракетка мира Онс Жабер: путь к победам всегда занимает у меня много времени

Вторая ракетка мира Онс Жабер: путь к победам всегда занимает у меня много времени
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Представительница Туниса, вторая ракетка мира Онс Жабер высказалась о своём сложном пути к титулам.

«Я многому научилась. Прошлогодние Уимблдон и Открытый чемпионат США были для меня тяжёлыми. Но путь к победам всегда занимает у меня много времени. Я выиграла свой первый турнир уровня WTA, проиграв несколько финалов. Может быть, это будет то же самое для турниров «Большого шлема». Я хочу поддерживать отличный уровень, чтобы, возможно, доминировать в туре WTA», — приводит слова Жабер The Guardian.

Жабер выступит на Открытом чемпионате Австрии, который стартует завтра, 15 января. Её соперницей в первом круге станет словенка Тамара Зиданшек. Действующей победительницей турнира является австралийка Эшли Барти, которая обыграла в финале американку Даниэль Коллинз.

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Теги Теннис WTA Онс Жабер •••

Заглавное фото: GETTY IMAGES

Источник: The Guardian

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