Радукану — о Гарри Кейне: он отличный образец для подражания

Победительница Открытого чемпионата США — 2021, британская теннисистка Эмма Радукану рассказала о своём опыте общения с футболистом сборной Англии Гарри Кейном.

Напомним, минувшей осенью сообщалось, что Радукану встретилась с Кейном, чтобы получить от него совет о том, как жить в условиях, когда к тебе постоянно приковано внимание.

«Гарри, безусловно, отличный образец для подражания и большой профессионал, и я думаю, что иметь возможность пообщаться с ним по-настоящему здорово. Мы говорили недолго, но очевидно, что он — выдающийся игрок. Одним из его достижений является его удивительная скромность. Я его очень уважаю», — приводит слова Радукану Sportskeeda со ссылкой на PA news agency.

Напомним, в октябре Радукану прекратила сотрудничество с российским тренером Дмитрием Турсуновым. За время их работы лучшим результатом британки стал полуфинал на турнире категории WTA-250 в Сеуле (Южная Корея), который прошёл в сентябре. На данный момент Радукану работает с Себастьяном Саксом.