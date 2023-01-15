Радукану — о Гарри Кейне: он отличный образец для подражания

Победительница Открытого чемпионата США — 2021, британская теннисистка Эмма Радукану рассказала о своём опыте общения с футболистом сборной Англии Гарри Кейном.
Напомним, минувшей осенью сообщалось, что Радукану встретилась с Кейном, чтобы получить от него совет о том, как жить в условиях, когда к тебе постоянно приковано внимание.
«Гарри, безусловно, отличный образец для подражания и большой профессионал, и я думаю, что иметь возможность пообщаться с ним по-настоящему здорово. Мы говорили недолго, но очевидно, что он — выдающийся игрок. Одним из его достижений является его удивительная скромность. Я его очень уважаю», — приводит слова Радукану Sportskeeda со ссылкой на PA news agency.
Напомним, в октябре Радукану прекратила сотрудничество с российским тренером Дмитрием Турсуновым. За время их работы лучшим результатом британки стал полуфинал на турнире категории WTA-250 в Сеуле (Южная Корея), который прошёл в сентябре. На данный момент Радукану работает с Себастьяном Саксом.
- 15 января 2023
-
18:40
-
18:10
-
17:55
-
17:17
-
16:45
-
16:11
-
14:45
-
14:11
-
13:40
-
13:15
-
13:04
-
13:02
-
12:45
-
12:44
-
12:34
-
12:13
-
12:13
-
11:36
-
11:16
-
10:13
-
10:08
-
10:05
-
09:11
- 14 января 2023
-
23:38
-
22:34
-
21:37
-
19:25
-
18:51
-
18:26
-
18:17
-
18:05
-
17:45
-
16:45
-
16:28
-
16:27