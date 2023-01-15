Циципас: у меня особые цели на сезон, раньше я никогда не позволял себе такие ставить

Четвёртая ракетка мира 24-летний греческий теннисист Стефанос Циципас поделился настроем на новый сезон.
«Я вложил много труда и страсти. Понадобился подробный анализ, чтобы понять, как выйти на следующий уровень. 2023-й будет другим — годом, полным прекрасных впечатлений. Я проделал огромную работу, чтобы внести изменения перед 2023-м. У меня особые цели, и раньше я никогда не позволял себе такие ставить. И я уверен, что нахожусь на том этапе карьеры, когда могу ставить себе такие цели», — приводит слова Циципаса издание Kerkida
Циципас является профессионалом с 2016 года. За свою карьеру он завоевал девять трофеев уровня ATP. В прошлом сезоне грек дошёл до полуфинала Australian Open, до четвёртого круга «Ролан Гаррос», до третьего круга Уимблдонского турнира, а также вылетел в первом матче Открытого чемпионата США. Циципас выиграл трофеи на турнирах в Монте-Карло и на Мальорке. На Итоговом турнире ATP грек не сумел выйти в плей-офф, проиграв на стадии группового этапа Андрею Рублёву и Новаку Джоковичу.
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